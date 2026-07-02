Форвард Харрис перейдет в «Сан-Антонио»

В свой второй сезон в «Детройте» Харрис набирал в среднем 13,5 очка и 5,6 подбора за игру, в то время как «Пистонс» прошли путь от одной из худших команд НБА два года назад до 60 побед в регулярном чемпионате в сезоне-2025/26 и выхода в плей-офф впервые с 2008 года.