Форвард Харрис перейдет в «Сан-Антонио»

Свободный агент нападающий Тобиас Харрис согласовал двухлетний контракт на 31 миллион долларов США с «Сан-Антонио», сообщает ESPN со ссылкой на источники.
33-летний американец покинул «Детройт», за который играл с 2024 года. Также в его карьере в НБА были «Филадельфия», «Клипперс», «Орландо» и «Милуоки».
В свой второй сезон в «Детройте» Харрис набирал в среднем 13,5 очка и 5,6 подбора за игру, в то время как «Пистонс» прошли путь от одной из худших команд НБА два года назад до 60 побед в регулярном чемпионате в сезоне-2025/26 и выхода в плей-офф впервые с 2008 года.
Харрис был одним из немногих ветеранов «Пистонс» в одной из самых молодых команд НБА. Он подписал двухлетний контракт на 52 миллиона долларов США с «Детройтом» в качестве свободного агента в 2024 году после шести лет в «Филадельфии».