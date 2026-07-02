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США — Босния и Герцеговина: американцы ведут 1:0 после первого тайма

В матче 1/16 финала чемпионата мира-2026 между сборными США и Боснии и Герцеговины завершился первый тайм.

Источник: Спорт-Экспресс

В матче 1/16 финала чемпионата мира-2026 между сборными США и Боснии и Герцеговины завершился первый тайм. Счет — 1:0.

Единственный гол забил на 45-й минуте американский нападающий Фоларин Балогун, подхватив мяч в штрафной площади боснийцев после нескольких отскоков от защитников и пробив мимо вратаря.

Игра проходит на стадионе «Левайс» в Санта-Кларе (США).

Победитель этого матча сыграет в 1/16 финала против Бельгии, которая в среду, 1 июля, в дополнительное время победила Сенегал (3:2 д.в.).

02 июл 03:00 США — Босния 1:0.