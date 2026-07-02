Гарсия после победы Бельгии над Сенегалом в матче ЧМ-2026 раскритиковал игру соперника при счете 2:0

"Мы знаем такие команды: к концовке матча они теряют свою тактическую структуру. Понимали, что при счете 2:0 они сделают все, чтобы сохранить свои ворота в неприкосновенности. На мой взгляд, это серьезная ошибка. Напомните мне, если мы когда-нибудь будем вести 2:0, чтобы мы так не поступали.