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США — Босния и Герцеговина: американцы остались в меньшинстве

Сборная США осталась в меньшинстве в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026 против Боснии и Герцеговины.

Сборная США осталась в меньшинстве в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026 против Боснии и Герцеговины.

В борьбе за мяч американский нападающий Фоларин Балогун наступил на голеностоп Тарику Мухаремовичу. После просмотра видеоповтора главный арбитр встречи Рафаэль Клаусс на 64-й минуте показал красную карточку 24-летнему американцу, который в конце первого тайма открыл счет в этой встрече.

Игра проходит на стадионе «Левайс» в Санта-Кларе (США).

Победитель этого матча сыграет в 1/16 финала против Бельгии, которая в среду, 1 июля, в дополнительное время победила Сенегал (3:2 д.в.).

02 июл 03:00 США — Босния 1:0.