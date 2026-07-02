США — Босния и Герцеговина: американцы остались в меньшинстве

В борьбе за мяч американский нападающий Фоларин Балогун наступил на голеностоп Тарику Мухаремовичу. После просмотра видеоповтора главный арбитр встречи Рафаэль Клаусс на 64-й минуте показал красную карточку 24-летнему американцу, который в конце первого тайма открыл счет в этой встрече.