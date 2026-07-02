Тренер Перейра подтвердил свой уход из «Ноттингем Форест»

Витор Перейра прокомментировал информацию о том, что он покинул пост главного тренера «Ноттингем Форест».
«Сегодня знаменует собой конец моего пути в качестве главного тренера “Ноттингем Форест”. Я хочу выразить искреннюю благодарность всем, кто связан с этим невероятным футбольным клубом.
Хотя это решение стало для меня полной неожиданностью и без всякого предупреждения, я полностью уважаю право клуба принимать решения, которые он считает лучшими для своего будущего.
Естественно, я разочарован и опечален. Я искренне верил в то, что мы строим вместе, и я ухожу с чувством гордости за все, чего мы достигли за последние месяцы.
Вместе мы пережили запоминающийся конец сезона. Мы обеспечили клубу место в Премьер-лиге, вышли в полуфинал Лиги Европы и создали моменты, которые останутся со мной навсегда.
Самое главное, я видел, как группа игроков росла в уверенности, вере и сплоченности. Наблюдать за их развитием, за тем, как они борются друг за друга и представляют этот клуб со страстью, было одним из самых полезных впечатлений в моей карьере.
Я хотел бы поблагодарить мой тренерский штаб, игроков, всех, кто работает за кулисами, и особенно болельщиков. С первого дня ваша страсть, преданность и непоколебимая поддержка заставляли меня чувствовать себя невероятно желанным гостем. Вы были с нами через все трудности и все успехи, и я всегда буду благодарен за это.
Я покидаю «Ноттингем Форест» без горечи или обиды — только с уважением, благодарностью и прекрасными воспоминаниями.
Футбол полон неожиданных моментов, и хотя эта глава закончилась раньше, чем я ожидал, я всегда буду вспоминать свое время здесь с гордостью и любовью.
Я желаю игрокам, персоналу, болельщикам и всем в «Ноттингем Форест» успехов в будущем.
Это особенный клуб, и я искренне надеюсь, что он продолжит расти и достигать великих целей.
Спасибо за все, Витор Перейра", — цитирует PA заявление 57-летнего португальца.
Контракт с Перейрой действовал до 30 июня 2027 года. Он работал в «Ноттингем Форест» с февраля 2026 года. Под его руководством команда в 20 матчах одержала восемь побед, шесть раз сыграла вничью и потерпела шесть поражений.
По данным СМИ, в контракте Перейры был пункт о расторжении в июне 2026 года, которым и воспользовались в «Ноттингем Форест».