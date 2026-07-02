Тренер Перейра подтвердил свой уход из «Ноттингем Форест»

Я хотел бы поблагодарить мой тренерский штаб, игроков, всех, кто работает за кулисами, и особенно болельщиков. С первого дня ваша страсть, преданность и непоколебимая поддержка заставляли меня чувствовать себя невероятно желанным гостем. Вы были с нами через все трудности и все успехи, и я всегда буду благодарен за это.