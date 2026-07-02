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Баэна: «Сборной Испании нужно вернуть высокий ритм в передачах»

Нападающий сборной Испании Алекс Баэна считает, что команде нужно быстрее выполнять передачи в матчах чемпионата мира-2026.

Нападающий сборной Испании Алекс Баэна считает, что команде нужно быстрее выполнять передачи в матчах чемпионата мира-2026.

"Это очень важно для нас. Мы выделяемся именно этим стилем игры — движением мяча с легкостью, как мы видели в первом тайме против Саудовской Аравии.

Мы не играем плохо, но это правда, что мы хотели бы вернуть тот ритм в передачах, который всегда был нашей отличительной чертой на протяжении многих лет", — цитирует 24-летнего футболиста ESPN.

В 1/16 финала ЧМ-2026 Испания 2 июля сыграет с Австрией.