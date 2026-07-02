Защитник Мелтон подписал двухлетний контракт с «Голден Стэйт»

Это третье подряд межсезонье, в котором «Уорриорз» обсуждают условия и в итоге подписывают американского игрока в качестве неограниченно свободного агента. Ранее на этой неделе 28-летний Мелтон отклонил свой опцион на 3,4 миллиона долларов США и протестировал рынок, но «Уорриорз» всегда хотели вернуть его за сумму, которую они считали контролируемой, и, предложив Мелтону небольшое повышение, стороны договорились об условиях.