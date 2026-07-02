Лапорта подтвердил, что предложение о трансфере Альвареса остается в силе

«Деку сделал предложение о покупке Альвареса на определенную сумму. Он хотел перейти к нам еще с тех пор, как был в “Сити”. Я разговаривал с совладельцем “Атлетико” Хилем Марином. Он сказал, что не планирует отпускать его, но предложение твердое, и мы настаиваем на нем.