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Пап Гуйе ушел из сборной Сенегала после поражения от Бельгии

Полузащитник «Вильярреала» Пап Гуйе после поражения от Бельгии (2:3 д.в.) в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026 объявил о прекращении выступлений за сборную Сенегала.

Источник: Спорт-Экспресс

Полузащитник «Вильярреала» Пап Гуйе после поражения от Бельгии (2:3 д.в.) в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026 объявил о прекращении выступлений за сборную Сенегала.

«Позже я вернусь, чтобы сказать несколько слов по поводу вылета… Но уже сегодня заявляю, что пока у сборной остается этот тренерский штаб, я беру паузу в выступлениях за национальную команду», — написал футболист в социальной сети.

26-летний Гуйе играет за сборную Сенегала с 2021 года. В 45 матчах во всех турнирах он забил 7 голов и сделал 2 голевые передачи. На ЧМ-2026 он принял участие в 4 матчах, отметившись дублем и голевой передачей против Ирака.

В ⅛ финала сборная Бельгии сыграет с США, которые выиграли у Боснии и Герцеговины (2:0). Матч состоится в американском Сиэтле в ночь с 6 на 7 июля и начнется в 03.00 по московскому времени.

01 июл 23:00 Бельгия — Сенегал 3:2.

Бельгия была ужасна, но ее разбудил Лукаку. Тилеманс с Троссаром чуть не подрались, а потом выбили Сенегал.