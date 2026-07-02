Центровой Вучевич возвращается в «Орландо»

В регулярном чемпионате в сезоне-2025/26 у Вучевича в 48 матчах за «Чикаго» было в среднем 16,9 очка, 9 подборов и 3,8 передачи, а в 16 играх за «Бостон» — 9,7 очка, 6,6 подбора и 2 передачи.