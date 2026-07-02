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Тренер сборной Сенегала Тиав: «Пенальти не было»

Главный тренер сборной Сенегала Пап Тиав после поражения от Бельгии (2:3 д.в.) в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026 заявил, что считает неправильным назначение пенальти на 120-й минуте.

Главный тренер сборной Сенегала Пап Тиав после поражения от Бельгии (2:3 д.в.) в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026 заявил, что считает неправильным назначение пенальти на 120-й минуте. Сенегальцы по ходу основного времени вели в счете 2:0.

«Когда назначили пенальти, у нас была своя интерпретация. Мы посчитали, что пенальти не было. После этого игроки пытались оспорить решение, но они проявили уважение к арбитру, и одиннадцатиметровый был пробит. Именно этот пенальти выбил нас из турнира сегодня, но сейчас не время комментировать это», — цитирует L'Equipe Тиава.

В ⅛ финала сборная Бельгии сыграет с победителем встречи США — Босния и Герцеговина.

01 июл 23:00 Бельгия — Сенегал 3:2.

Бельгия была ужасна, но ее разбудил Лукаку. Тилеманс с Троссаром чуть не подрались, а потом выбили Сенегал.