Де ла Фуэнте: «Ямаль передает оптимизм, уверенность, спокойствие, и мне это нравится»

Не одно и то же — играть в очень требовательном матче, очень интенсивном и быстром, где вы можете сыграть только полчаса, и в других матчах, которые более комфортны, где вы можете сыграть 70 минут. Ламин в отличной форме. Вы видели, как он хочет играть", — сказал испанский тренер на пресс-конференции.