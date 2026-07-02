Ниакате: «Камара не должен винить себя за пенальти, потому что проиграла вся команда, а не один человек»

«Да, все решилось в последние три минуты. Мы братья, и это гораздо больше, чем футбол. Мне тяжело видеть Ламина Камара в таком состоянии — вы сами видели, насколько он был подавлен, но мы братья не только в победах. Пять месяцев назад мы выиграли Кубок Африки и вместе радовались этому успеху. Сегодня мы проиграли — и проиграли все вместе. Ламин — еще молодой футболист. Я сказал ему, чтобы он не винил себя. Он не должен этого делать, потому что проиграла вся команда, а не один человек», — приводит слова Ниакате beIN Sports.