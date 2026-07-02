Тренер сборной Алжира Петкович: «В футболе не осталось настоящих секретов»

Это матч между двумя командами, которые, безусловно, показывают хороший футбол. Это две стороны, которые, безусловно, захотят добиться результата. Швейцарии это нужно, потому что они публично заявили, что хотят выйти как минимум в четвертьфинал, а мы уже достигли двух огромных целей — не только вышли на чемпионат мира в целом, но и вышли из группы. Я очень хочу участвовать в этом матче, но я также очень хочу выиграть игру и продолжать движение вперед", — сказал 62-летний специалист на пресс-конференции.