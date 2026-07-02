«Мемфис» обменял Альдаму в «Даллас»

Альдама выступал за «Мемфис» с 2021 года после того, как был выбран клубом под 30-м номером на драфте НБА. В сезоне-2025/26 он принял участие в 65 матчах регулярного чемпионата, набирая в среднем по 12,5 очка, 6,4 подбора и 2,9 передачи.