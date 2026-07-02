Защитник Конли и «Бостон» подписали однолетний контракт

В сезоне-2025/26 он в 54 матчах за «Миннесоту» в регулярном чемпионате набирал в среднем 4,5 очка, 1,7 подбора и 2,9 передачи. В плей-офф в 12 играх у него было 4,4 очка, 1,3 подбора и 2,7 передачи.