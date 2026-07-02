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Защитник Конли и «Бостон» подписали однолетний контракт

Свободный агент защитник Майк Конли согласился на однолетний контракт с «Бостоном», сообщает ESPN со ссылкой на источники.

Свободный агент защитник Майк Конли согласился на однолетний контракт с «Бостоном», сообщает ESPN со ссылкой на источники.

38-летний американец стал 14-м игроком в истории НБА, достигшим отметки в 20 сезонов.

В сезоне-2025/26 он в 54 матчах за «Миннесоту» в регулярном чемпионате набирал в среднем 4,5 очка, 1,7 подбора и 2,9 передачи. В плей-офф в 12 играх у него было 4,4 очка, 1,3 подбора и 2,7 передачи.

Конли и его агенты изучили несколько предложений, прежде чем сообщить руководству «Селтикс» о своем решении.

Ранее защитник играл за «Мемфис» и «Юту».