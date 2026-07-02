«Гадство будет продолжаться. Скоро с этим столкнемся в фигурном катании». Губерниев о критериях допуска россиян

«Первый момент — критерии допуска очень серьезные, надо еще определенную фильтрацию пройти. Второе — визовая поддержка. Везде, где будут проходить соревнования, за исключением Китая и дружественных стран, я уже не говорю про Европу, надо будет смотреть, кого пустят, как спортсмены будут получать визу, как будет налажена логистика. Сложностей много. Но, конечно, решение хорошее. В зимних видах оно может быть как ласточка весной», — сказал Губерниев «Матч ТВ».