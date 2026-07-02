Тренер гимнастов Андреев: «Те, кто пропускает чемпионат России, будут учитываться при отборе на чемпионат Европы. Без Мельниковой мы не справимся»

"Те спортсмены, которые пропускают чемпионат России в Калуге, все равно будут учитываться при отборе на чемпионат Европы. Прошла уже половина сезона, позади ряд международных стартов. Если говорить про Мельникову, то она также выступала за рубежом, участвовала в итальянской серии А. Весной проходил Кубок России, который являлся первым этапом отбора.