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Тренер гимнастов Андреев: «Те, кто пропускает чемпионат России, будут учитываться при отборе на чемпионат Европы. Без Мельниковой мы не справимся»

Главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Дмитрий Андреев высказался о критериях отбора на чемпионат Европы, который пройдет в Загребе 13−16 августа.

Ранее олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова объявила о пропуске чемпионата России в Калуге с 30 июня по 5 июля из-за проблем со здоровьем.

"Те спортсмены, которые пропускают чемпионат России в Калуге, все равно будут учитываться при отборе на чемпионат Европы. Прошла уже половина сезона, позади ряд международных стартов. Если говорить про Мельникову, то она также выступала за рубежом, участвовала в итальянской серии А. Весной проходил Кубок России, который являлся первым этапом отбора.

Я думаю, у нее будет все хорошо. И, конечно, мы без нее не справимся [на чемпионате Европы], однозначно", — сказал Андреев.