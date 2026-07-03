Ямаль: «Игра с Австрией позади, и теперь мы переключаемся на следующий матч»

«Меня переполняют эмоции, когда я вижу своего брата счастливым. Моя мама тоже счастлива — она живет той жизнью, о которой всегда мечтала. Мне это очень нравится. Я обожаю своего брата! Он для меня как сын. Конечно, я рад победе. Я рад тому, как все сложилось. Но игра позади, и теперь мы переключаемся на следующий матч», — приводит AS слова Ямаля.