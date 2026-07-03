Ямаль: «Игра с Австрией позади, и теперь мы переключаемся на следующий матч»

Нападающий сборной Испании Ламин Ямаль после победы над Австрией (3:0) в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026 отметил, что рад видеть свою семью счастливой.
«Меня переполняют эмоции, когда я вижу своего брата счастливым. Моя мама тоже счастлива — она живет той жизнью, о которой всегда мечтала. Мне это очень нравится. Я обожаю своего брата! Он для меня как сын. Конечно, я рад победе. Я рад тому, как все сложилось. Но игра позади, и теперь мы переключаемся на следующий матч», — приводит AS слова Ямаля.
В ⅛ финала испанцы сыграют с победителем матча Португалия — Хорватия.
02 июл 22:00 Испания — Австрия 3:0.
Мощная Испания вернулась. И это плохая новость для Португалии и Хорватии.