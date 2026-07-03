Кириленко сравнил «Нью-Йорк» с «Пармой»

— Мы увидели привычное доминирование четырех команд. Время от времени какая-то из них проваливается, но в этом году все четыре выглядели более-менее стабильно. ЦСКА заслуженно победил. На мой взгляд, у армейцев чуть больший запас прочности, чем у тройки претендентов на медали. По составу «Зенит» был даже интереснее, но ЦСКА — сыграннее и стабильнее. У УНИКСа тоже очень неплохая банда, но два финала — и в Кубке, и в чемпионате — как будто не получились: дошли, а сам финал вышел скомканным.