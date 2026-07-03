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Когда Аргентина играет в 1/16 финала на ЧМ-2026: с кем, во сколько начало матча, где смотреть

Сборная Аргентины сыграет с Кабо-Верде в матче 1/16 финала чемпионата мира в ночь на субботу, 4 июля.

Сборная Аргентины сыграет с Кабо-Верде в матче 1/16 финала чемпионата мира в ночь на субботу, 4 июля. Игра будет проходить на арене «Хард Рок Стэдиум» в Майами (США) и начнется в 1.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-платформа «Кинопоиск».

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи. Следить за основными событиями и результатом игры Аргентина — Кабо-Верде можно также в матч-центре на нашем сайте.

04 июл 01:00 Аргентина — Кабо-Верде _:_

Аргентина заняла первое место в группе J с девятью очками в трех турах, а Кабо-Верде — второе место в группе Н с 3 очками.

Аргентинцы являются действующими чемпионами мира, в финале ЧМ-2022 они победили французов.

Чемпионат мира 2026 года: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде доступны в разделе турнира на нашем сайте.