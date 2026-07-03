Когда Аргентина играет в 1/16 финала на ЧМ-2026: с кем, во сколько начало матча, где смотреть

Сборная Аргентины сыграет с Кабо-Верде в матче 1/16 финала чемпионата мира в ночь на субботу, 4 июля. Игра будет проходить на арене «Хард Рок Стэдиум» в Майами (США) и начнется в 1.00 по московскому времени.