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Ойярсабаль повторил достижение Бутрагеньо 40-летней давности

Нападающий сборной Испании Микель Ойярсабаль забил два гола в ворота сборной Австрии в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026.

Нападающий сборной Испании Микель Ойярсабаль забил два гола в ворота сборной Австрии в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026.

Как сообщает Opta, 29-летний фоврард стал первым игроком сборной Испании, забившим как минимум два гола в матче плей-офф мужского чемпионата мира, со времен Эмилио Бутрагеньо (4) в матче ⅛ финала против Дании в 1986 году.

Мощная Испания вернулась. И это плохая новость для Португалии и Хорватии.

На ЧМ-2026 Ойярсабаль является лидером сборной Испании по забитым голам (4).

В общей сложности за национальную команду нападающий забил 29 голов и отдал 12 результативных передач в 57 матчах.