Ойярсабаль повторил достижение Бутрагеньо 40-летней давности

Как сообщает Opta, 29-летний фоврард стал первым игроком сборной Испании, забившим как минимум два гола в матче плей-офф мужского чемпионата мира, со времен Эмилио Бутрагеньо (4) в матче ⅛ финала против Дании в 1986 году.