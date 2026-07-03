Кириленко: «Леброн — игрок топ-3 за всю историю — без вопросов, а то и топ-2»

— Леброн может делать все что хочет — в его статусе он заслужил право переходить из команды в команду, оставаться, заканчивать карьеру, продолжать играть с сыном, ждать следующего сына в НБА. На мой взгляд, это игрок топ-3 за всю историю — без вопросов, а то и топ-2. К нему у меня вообще нет ни замечаний, ни критики. Это действительно крутейший баскетболист.