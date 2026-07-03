Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кириленко: «Леброн — игрок топ-3 за всю историю — без вопросов, а то и топ-2»

Президент РФБ Андрей Кириленко в интервью «СЭ» назвал НБА непредсказуемой лигой.

Президент РФБ Андрей Кириленко в интервью «СЭ» назвал НБА непредсказуемой лигой.

— Сезон в НБА — насколько пристально вы за ним следили и какие впечатления остались?

— Не скажу, что следил очень пристально. Чуть больше внимания уделял плей-офф, чем регулярному чемпионату. Восьмой раз подряд меняется чемпион, и мне кажется, это скорее плюс, чем минус. Непредсказуемость делает лигу интереснее.

В этом сезоне все думали, что титул заберет «Оклахома». Но надо отдать должное «Сан-Антонио»: команда провела великолепный сезон — особенно с тем самым «инопланетянином» Вембаньямой в составе.

Отдельно выделю «Нью-Йорк»: у клуба получился сумасшедший сезон — и Кубок НБА, и чемпионство. Пожалуй, это самая стабильная команда в целом по сезону. Да, в первой половине «Оклахома» шла как каток. Но после победы в Кубке «Нью-Йорк» будто перехватил инициативу — и почувствовал, что сезон может сложиться для них очень хорошо. Так и вышло.

— А что дальше делать Леброну Джеймсу (30 июня стало известно, что суперзвезда НБА покинет «Лейкерс» и продолжит карьеру в другом клубе. — Прим. «СЭ»)?

— Леброн может делать все что хочет — в его статусе он заслужил право переходить из команды в команду, оставаться, заканчивать карьеру, продолжать играть с сыном, ждать следующего сына в НБА. На мой взгляд, это игрок топ-3 за всю историю — без вопросов, а то и топ-2. К нему у меня вообще нет ни замечаний, ни критики. Это действительно крутейший баскетболист.

Мощная Испания вернулась. И это плохая новость для Португалии и Хорватии.

Узнать больше по теме
Биография Леброна Джеймса: карьера и личная жизнь баскетболиста
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.
Читать дальше