Кириленко: «Леброн — игрок топ-3 за всю историю — без вопросов, а то и топ-2»

Президент РФБ Андрей Кириленко в интервью «СЭ» назвал НБА непредсказуемой лигой.
— Сезон в НБА — насколько пристально вы за ним следили и какие впечатления остались?
— Не скажу, что следил очень пристально. Чуть больше внимания уделял плей-офф, чем регулярному чемпионату. Восьмой раз подряд меняется чемпион, и мне кажется, это скорее плюс, чем минус. Непредсказуемость делает лигу интереснее.
В этом сезоне все думали, что титул заберет «Оклахома». Но надо отдать должное «Сан-Антонио»: команда провела великолепный сезон — особенно с тем самым «инопланетянином» Вембаньямой в составе.
Отдельно выделю «Нью-Йорк»: у клуба получился сумасшедший сезон — и Кубок НБА, и чемпионство. Пожалуй, это самая стабильная команда в целом по сезону. Да, в первой половине «Оклахома» шла как каток. Но после победы в Кубке «Нью-Йорк» будто перехватил инициативу — и почувствовал, что сезон может сложиться для них очень хорошо. Так и вышло.
— А что дальше делать Леброну Джеймсу (30 июня стало известно, что суперзвезда НБА покинет «Лейкерс» и продолжит карьеру в другом клубе. — Прим. «СЭ»)?
— Леброн может делать все что хочет — в его статусе он заслужил право переходить из команды в команду, оставаться, заканчивать карьеру, продолжать играть с сыном, ждать следующего сына в НБА. На мой взгляд, это игрок топ-3 за всю историю — без вопросов, а то и топ-2. К нему у меня вообще нет ни замечаний, ни критики. Это действительно крутейший баскетболист.
Мощная Испания вернулась. И это плохая новость для Португалии и Хорватии.