Средний возраст стартового состава сборной Хорватии на матч с Португалией составил 30 лет 100 дней

Сборные Португалии и Хорватии сыграют в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу в ночь на пятницу, 3 июля.
Как сообщает Opta, средний возраст стартового состава сборной Хорватии составляет 30 лет 100 дней — это самый высокий показатель для матча плей-офф на чемпионате мира со времен самой Хорватии в 1998 году (матч за третье место — 30 лет 126 дней).
В том числе за Хорватию сыграет 40-летний полузащитник Лука Модрич.
«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи. Следить за ключевыми событиями и результатом игры Португалия — Хорватия можно также в матч-центре на нашем сайте.
03 июл 02:00 Португалия — Хорватия _:_
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