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Кириленко: «Приход НБА в Европу стал волшебным пинком для Евролиги»

Президент РФБ Андрей Кириленко в интервью «СЭ» отметил, что крутые спортивные продукты рождаются в сильной конкуренции.

Президент РФБ Андрей Кириленко в интервью «СЭ» отметил, что крутые спортивные продукты рождаются в сильной конкуренции.

— Как вы относитесь к напряжению в Евролиге из-за активности НБА?

— Отношусь к этому как к неотвратимому прогрессу. Когда появляется суперконкурентный соперник, у тебя возникает напряжение. Но практика показывает: крутые продукты рождаются именно в сильной конкуренции — не важно, о чем речь.

Для Евролиги появление НБА со своим продуктом и командами в Европе — очень серьезный вызов, удар и одновременно импульс для развития и шага вперед. Возможности НБА — даже не в спортивной, а в коммерческой плоскости: реализация прав, привлечение спонсоров, — несопоставимы ни с кем в баскетболе. Насколько НБА сможет спортивную часть подтянуть? Не сомневаюсь, что это будет классный продукт. Вопрос лишь в том, насколько быстро он станет по-настоящему конкурентным Евролиге.

На сегодня в Евролиге, наверное, играют сильнейшие команды Европы. И насколько НБА сможет склонить чашу весов в свою сторону именно в спортивном плане — пока не знаю. Но даже картинка этого сезона стала для Евролиги волшебным пинком: команды и руководство засуетились, стали активнее на маркетинговом рынке, работают с вниманием к игрокам и к клубам.

Мне кажется, появление НБА сработало как хороший раздражитель, у клубов появилось гораздо больше возможностей. При этом лично мне, конечно, хочется, чтобы российские клубы как можно быстрее вернулись в этот контекст. Тем более что ЦСКА — один из акционеров Евролиги. Хочется, чтобы они снова полноценно играли. Но это, повторюсь, не от нас зависит.

«Бан вызывает горькие чувства: ситуация несправедливая, но сделать ничего не можешь». Разговор с Кириленко.