Кириленко: «Приход НБА в Европу стал волшебным пинком для Евролиги»

Мне кажется, появление НБА сработало как хороший раздражитель, у клубов появилось гораздо больше возможностей. При этом лично мне, конечно, хочется, чтобы российские клубы как можно быстрее вернулись в этот контекст. Тем более что ЦСКА — один из акционеров Евролиги. Хочется, чтобы они снова полноценно играли. Но это, повторюсь, не от нас зависит.