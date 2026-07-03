Агент Пасторе — о возможном переходе Энцо Фернандеса в «Реал»: «Кому не нравится Мадрид?»

И я тоже живу в Мадриде. Каждый раз, когда он приезжал, он приезжал повидаться со мной и решить рабочие вопросы, но кроме этого, кому не нравится Мадрид? Я никогда даже не играл в Мадриде. Я даже живу там", — сказал агент.