Кириленко объяснил, почему Мозгова не позвали на празднования десятилетия чемпионства «Кливленда»

В командах часто бывает так, что три-четыре человека общаются между собой активнее, чем с остальными. Наверное, эти пятеро были ближе друг к другу. Это не значит, что Мозгов — неважная часть той команды. Возможно, он просто не настолько плотно общался именно с этой группой ребят. А в тот момент Тимофей праздновал десятилетие той победы в другой компании — он был со мной и со своей женой Аллой. Так можно и написать«, — заявил “СЭ” Кириленко.