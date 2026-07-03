Висса: «ДР Конго теперь на мировой карте международного футбола»

Кто бы мог подумать, что я буду так разочарован и буду плакать после поражения от Англии. Я до сих пор снова и снова вспоминаю себя в 16 лет, лежащим на кровати в тренировочном центре и пишущим письмо в федерацию ДР Конго, чтобы они взяли меня. Но сегодня я не разочарован, потому что образ команды, который мы оставили, был идеальным. Я горжусь этой командой, которую тренер собрал и сформировал по своему образу! ДР Конго теперь на мировой карте международного футбола.