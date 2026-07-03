Суд отклонил попытку заблокировать проведение боя Мейвезера и Замбидиса

Первоначальный бой Мейвезера и Замбидиса, запланированный на 27 июня в Афинах, Греция, был отменен после того, как CSI подала заявление о временном запрете, и судья не успел принять решение до начала поединка. Однако адвокаты Мейвезера заявили на слушании на этой неделе, что бой состоится в течение 30−45 дней, если в запрете будет отказано.