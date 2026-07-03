Суд отклонил попытку заблокировать проведение боя Мейвезера и Замбидиса

Федеральный судья Вернон Бродерик отклонил попытку организатора боксерского шоу заблокировать бой Флойда Мейвезера и Майка Замбидиса в рамках иска о нарушении контракта, сообщает ESPN со ссылкой на документы американского суда.
Судья постановил, что заявление о временном судебном запрете, поданное компанией CSI, организатором мероприятий, которая должна была провести будущие бои Мейвезера против Майка Тайсона и Мэнни Пакьяо, «не соответствует требованию о невосполнимом ущербе», необходимому для остановки потенциального боя между Мейвезером и Замбидисом.
Первоначальный бой Мейвезера и Замбидиса, запланированный на 27 июня в Афинах, Греция, был отменен после того, как CSI подала заявление о временном запрете, и судья не успел принять решение до начала поединка. Однако адвокаты Мейвезера заявили на слушании на этой неделе, что бой состоится в течение 30−45 дней, если в запрете будет отказано.
Бродерик написал в своем решении, что «любой репутационный ущерб для CSI не является невосполнимым вредом» и что любой потенциальный вред уже мог быть нанесен из-за объявления о бое Мейвезер-Замбидис.
CSI подала первоначальный иск в июне в Южный округ Нью-Йорка и потребовала судебного запрета, чтобы попытаться остановить бой Мейвезера с Замбидисом из-за эксклюзивных контрактов, которые Мейвезер подписал на бои против Тайсона и Пакьяо. В иске утверждалось, что если Мейвезер подерется с Замбидисом до боя с Тайсоном, это нарушит его контракт.
Флойд Мейвезер — Майк Замбидис: когда выставочный бой.
Бродерик написал, что поскольку контракты CSI с Мейвезером охватывают только два боя — с Тайсоном и Пакьяо, любые потенциальные потери могут быть оценены в денежном выражении. Бродерик также написал, что поскольку бой с Замбидисом является выставочным, с перчатками другого размера, и состоит из шести раундов по две минуты, «здесь нет такой вероятности невосполнимого вреда».
Бродерик также написал в своём решении, что адвокат Мейвезера «выразил сомнения в действительности основных контрактов, что потребует дальнейшего изучения и анализа по мере продолжения дела». Бродерик написал, что эти вопросы будут решены в ходе судебного разбирательства и не повлияли на его отказ в удовлетворении требования о временном запрете.
«Это одна неудача, основанная на очень ограниченном вопросе о немедленном невосполнимом вреде от предстоящего боя с Замбидисом. Я не сомневаюсь, что права CSI будут полностью восстановлены в ближайшие месяцы», — говорится в заявлении адвоката CSI Джадда Бурштейна.
Мелисса Гласс, один из адвокатов Мейвезера, написала в кратком заявлении судье, что юридические угрозы CSI остановили продвижение, телевизионное распространение и продажу билетов на мероприятие, и они решили не продолжать, потому что суд все еще не вынес решение по экстренному запрету.
Мейвезер завершил профессиональную карьеру с рекордом 50 побед и 0 поражений. Последний официальный бой американец провел в 2017 году, когда победил бывшего чемпиона UFC Конора Макгрегора техническим нокаутом. После этого Мейвезер регулярно участвует в выставочных поединках.
Замбидис — бывшая звезда кикбоксинга и один из самых известных греческих бойцов ударных единоборств. Он выступал под прозвищем Iron Mike и становился многократным чемпионом мира по кикбоксингу.