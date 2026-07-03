Швейцария — Алжир: смотреть прямую трансляцию матча 1/16 финала ЧМ по футболу, где видео

Национальные команды Швейцарии и Алжира встретятся в матче 1/16 финала чемпионата мира в пятницу, 3 июля. Игра состоится на стадионе «БиСи Плэйс» в Ванкувере, стартовый свисток прозвучит в 6.00 по московскому времени.