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Швейцария — Алжир: смотреть прямую трансляцию матча 1/16 финала ЧМ по футболу, где видео

3 июля национальные команды Швейцарии и Алжира встретятся в матче 1/16 финала.

Национальные команды Швейцарии и Алжира встретятся в матче 1/16 финала чемпионата мира в пятницу, 3 июля. Игра состоится на стадионе «БиСи Плэйс» в Ванкувере, стартовый свисток прозвучит в 6.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажут каналы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и «Матч! Футбол 1» и сайт matchtv.ru, а вместе с ними — онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира.

За основными событиями и результатом игры Швейцария — Алжир можно следить в матч-центре на нашем сайте.

03 июл 06:00 Швейцария — Алжир 0:0.

Швейцария заняла первое место в группе В с семью очками, Алжир финишировал третьим в группе J с четырьмя очками.

Чемпионат мира 2026 года: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде доступны в разделе турнира на сайте «СЭ».