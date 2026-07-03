Португалия — Хорватия: гол хорватов на 90+13-й минуте отменил ВАР

Сборная Хорватии забила в концовке матча 1/16 финала чемпионата мира-2026 против Португалии. Однако после просмотра повтора момента арбитр отменил взятие ворот из-за игры рукой.
На 13-й добавленной минуте защитник Йошко Гвардиол после подачи со штрафного отправил мяч в сетку ворот португальского голкипера Диогу Кошты. Однако гол был отменен и счет остался 2:1.
Игра проходит на стадионе «БМО Филд» в Торонто.
03 июл 02:00 Португалия — Хорватия 2:2.
Португалия — Хорватия: онлайн-трансляция матча 1/16 финала чемпионата мира.