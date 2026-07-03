Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Португалия — Хорватия: гол хорватов на 90+13-й минуте отменил ВАР

Сборная Хорватии забила в концовке матча 1/16 финала чемпионата мира-2026 против Португалии.

Сборная Хорватии забила в концовке матча 1/16 финала чемпионата мира-2026 против Португалии. Однако после просмотра повтора момента арбитр отменил взятие ворот из-за игры рукой.

На 13-й добавленной минуте защитник Йошко Гвардиол после подачи со штрафного отправил мяч в сетку ворот португальского голкипера Диогу Кошты. Однако гол был отменен и счет остался 2:1.

Игра проходит на стадионе «БМО Филд» в Торонто.

03 июл 02:00 Португалия — Хорватия 2:2.

Португалия — Хорватия: онлайн-трансляция матча 1/16 финала чемпионата мира.