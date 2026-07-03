Тренер сборной Египта Хассан: «Мы надеемся, что Салах сыграет с Австралией»

Но Салах — страстный игрок; он очень ждет возможности внести свой вклад вместе с товарищами завтра. Но, конечно, я не пойду на риск, пока не буду уверен, что он на 100 процентов готов и рвется в бой завтра. Мы надеемся, что он сыграет завтра, но не уверены, выйдет ли он в стартовом составе", — сказал тренер на пресс-конференции.