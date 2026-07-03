Португалия — Хорватия: гол Гвардиола правильно отменен

На 90+15-й минуте матча 1/16 финала Португалия — Хорватия судья Эспен Эскос после вмешательства видеоассистентов Джарреда Джиллетта, Денниса Хиглера и Марко Ди Белло и просмотра повтора на мониторе у поля правильно отменил гол Йошко Гвардиола из-за офсайда у Марио Пашалича.