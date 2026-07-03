«Торонто» продлил контракт с главным тренером Раяковичем

47-летний серб Раякович привел «Торонто» к 46 победам в сезоне-2025/26, выведя команду в плей-офф впервые с 2022 года, где она уступила «Кливленду» в седьмом матче первого раунда. Он помог «Рэпторс» оправиться после сезонов с 30 победами или менее в предыдущие два года под его руководством. За три сезона в «Торонто» Раякович одержал 101 победу при 105 поражениях.