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«Фиорентина» отдала Бельтрана в аренду в «Ривер Плейт»

«Фиорентина» договорилась об аренде нападающего Лукаса Бельтрана в «Ривер Плейте». Соглашение рассчитано до 30 июня 2027 года.

«Фиорентина» договорилась об аренде нападающего Лукаса Бельтрана в «Ривер Плейте». Соглашение рассчитано до 30 июня 2027 года.

В сезоне-2025/26 25-летний аргентинец играл в аренде в «Валенсии». В 30 матчах он забил три гола и отдал две результативные передачи.

Именно из «Ривер Плейта» Бельтран переходил в «Фиорентину» за 19,7 миллиона евро в 2023 году. Его контракт с итальянским клубом действует до 30 июня 2028 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость экс-игрока сборной Аргентины в восемь миллионов евро.