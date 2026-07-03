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«Бавария» заинтересована в Бремере

«Бавармя» провела предварительные переговоры по защитнику «Ювентуса» Бремеру, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

«Бавармя» провела предварительные переговоры по защитнику «Ювентуса» Бремеру, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Немецкий клуб оценивает перспективы и возможную осуществимость сделки по 29-летнему бразильцу. Однако на данный момент официальных предложений по переходу не было сделано.

Сам футболист хочет остаться в «Ювентусе». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

В сезоне-2025/26 Бремер сыграл в 31 матче во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 3 голевые передачи. Он получил вызов в сборную Бразилии на ЧМ-2026, но во всех четырех матчах команды на турнире остался в запасе.