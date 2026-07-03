«Бавария» заинтересована в Бремере

«Бавармя» провела предварительные переговоры по защитнику «Ювентуса» Бремеру, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Немецкий клуб оценивает перспективы и возможную осуществимость сделки по 29-летнему бразильцу. Однако на данный момент официальных предложений по переходу не было сделано.
Сам футболист хочет остаться в «Ювентусе». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.
В сезоне-2025/26 Бремер сыграл в 31 матче во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 3 голевые передачи. Он получил вызов в сборную Бразилии на ЧМ-2026, но во всех четырех матчах команды на турнире остался в запасе.