Матч США — Босния и Герцеговина собрал рекордную для Штатов англоязычную аудиторию для футбольной трансляции

Для сравнения: самый просматриваемый Супербоул в истории состоялся в 2025 году, когда в среднем 127,7 миллиона зрителей смотрели матч между «Филадельфией» и «Канзас-Сити» на Fox, Fox Deportes, Telemundo и Tubi. Пиковая средняя аудитория достигла 137,7 миллиона зрителей во второй четверти.