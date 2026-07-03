World Athletics продлила отстранение российских и белорусских спортсменов

Решение принято по итогам прошедшего в формате видеоконференции заседания совета организации.
Совет подтвердил свое решение, принятое в марте 2022 года, пересмотренное в 2023 и 2025 годах и вновь обсужденное в марте 2026 года, об отстранении российских и белорусских спортсменов, официальных лиц и обслуживающего персонала от международных соревнований.
Президент World Athletics Себастьян Коу заявил: "Совет и Рабочая группа по вопросу статуса россиян и белорусов на международных соревнованиях и мероприятиях действовали последовательно и методично, рассматривая санкции, наложенные на Россию и Беларусь, и определяя условный путь возвращения к международным стартам.
Мы представили Совету варианты для рассмотрения по этому вопросу, однако первоначальное решение о санкциях, которые защищают честность и чистоту наших соревнований, остается в силе, поскольку никакого реального прогресса в сторону мирных переговоров не произошло", — говорится в пресс-релизе организации.