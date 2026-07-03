World Athletics продлила отстранение российских и белорусских спортсменов

Совет подтвердил свое решение, принятое в марте 2022 года, пересмотренное в 2023 и 2025 годах и вновь обсужденное в марте 2026 года, об отстранении российских и белорусских спортсменов, официальных лиц и обслуживающего персонала от международных соревнований.