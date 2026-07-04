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Спортивная гимнастика. Чемпионат России. Листунова, Калмыкова, Рощина, Маринов, Куляк, Заика выступят в отдельных видах многоборья

4 юля на чемпионате России по спортивной гимнастике будут разыграны медали в отдельных видах многоборья.

Спортивная гимнастика.

Чемпионат России.

Калуга.

Начало финалов — 14.00 по московскому времени, прямая трансляция — «Матч! Страна».

Мужчины.

Вольные упражнения.

1. Даниел Маринов — 14,200.

2. Даниил Смирнов — 13,866.

3. Иван Куляк — 13,566.

4. Мухаммаджон Якубов — 13,566.

5. Тимофей Акиньшин — 13,500.

6. Кирилл Гашков — 13,500.

7. Сергей Найдин — 13,433.

8. Алексей Усачев — 13,400.

Конь.

1. Владислав Поляшов — 13,966.

2. Даниил Смирнов — 13,633.

3. Иван Завричко — 13,566.

4. Кирилл Родионов — 13,533.

5. Сергей Найдин — 13,500.

6. Савелий Съедин — 13,266.

7. Кирилл Прокопьев — 13,200.

8. Андрей Кривошеев — 13,133.

Кольца.

1. Илья Заика — 14,366.

2. Алексей Усачев — 13,533.

3. Олег Ступкин — 13,300.

4. Даниел Маринов — 13,100.

5. Мухаммаджон Якубов — 12,966.

6. Кирилл Гашков — 12,833.

7. Даниил Смирнов — 12,766.

8. Иван Антонихин — 12,766.

Женщины.

Опорный прыжок.

1. Александра Ануфриева — 13,633.

2. Людмила Рощина — 13,516.

3. Елизавета Ус — 13,500.

4. Арина Струкова — 13,100.

5. Астхик Каспарова — 12,483.

6. Резеда Халикова — 12,216.

7. Виталина Иванчук — 12,216.

8. Ирина Комнова — 10,716.

Брусья.

1. Виктория Листунова — 14,800.

2. Людмила Рощина — 14,400.

3. Анна Калмыкова — 14,333.

4. Злата Осокина — 14,200.

5. Лейла Васильева — 14,000.

6. Мария Агафонова — 13,433.

7. Варвара Белова — 13,366.

8. Ирина Комнова — 13,333.

ПРИМЕЧАНИЕ: указаны баллы, полученные в квалификации.