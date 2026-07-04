Спортивная гимнастика. Чемпионат России. Листунова, Калмыкова, Рощина, Маринов, Куляк, Заика выступят в отдельных видах многоборья

Спортивная гимнастика.
Чемпионат России.
Калуга.
Начало финалов — 14.00 по московскому времени, прямая трансляция — «Матч! Страна».
Мужчины.
Вольные упражнения.
1. Даниел Маринов — 14,200.
2. Даниил Смирнов — 13,866.
3. Иван Куляк — 13,566.
4. Мухаммаджон Якубов — 13,566.
5. Тимофей Акиньшин — 13,500.
6. Кирилл Гашков — 13,500.
7. Сергей Найдин — 13,433.
8. Алексей Усачев — 13,400.
Конь.
1. Владислав Поляшов — 13,966.
2. Даниил Смирнов — 13,633.
3. Иван Завричко — 13,566.
4. Кирилл Родионов — 13,533.
5. Сергей Найдин — 13,500.
6. Савелий Съедин — 13,266.
7. Кирилл Прокопьев — 13,200.
8. Андрей Кривошеев — 13,133.
Кольца.
1. Илья Заика — 14,366.
2. Алексей Усачев — 13,533.
3. Олег Ступкин — 13,300.
4. Даниел Маринов — 13,100.
5. Мухаммаджон Якубов — 12,966.
6. Кирилл Гашков — 12,833.
7. Даниил Смирнов — 12,766.
8. Иван Антонихин — 12,766.
Женщины.
Опорный прыжок.
1. Александра Ануфриева — 13,633.
2. Людмила Рощина — 13,516.
3. Елизавета Ус — 13,500.
4. Арина Струкова — 13,100.
5. Астхик Каспарова — 12,483.
6. Резеда Халикова — 12,216.
7. Виталина Иванчук — 12,216.
8. Ирина Комнова — 10,716.
Брусья.
1. Виктория Листунова — 14,800.
2. Людмила Рощина — 14,400.
3. Анна Калмыкова — 14,333.
4. Злата Осокина — 14,200.
5. Лейла Васильева — 14,000.
6. Мария Агафонова — 13,433.
7. Варвара Белова — 13,366.
8. Ирина Комнова — 13,333.
ПРИМЕЧАНИЕ: указаны баллы, полученные в квалификации.