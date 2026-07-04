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Кабрал после гола в ворота Аргентины убежал на трибуны праздновать забитый мяч со своей девушкой

Нападающий сборной Кабо-Верде Сидни Лопеш Кабрал на 103-й минуте сравнял счет в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026 против Аргентины.

Источник: Спорт-Экспресс

Нападающий сборной Кабо-Верде Сидни Лопеш Кабрал на 103-й минуте сравнял счет в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026 против Аргентины.

23-летний африканец с левого угла штрафной площади аргентинцев пробил точно в дальнюю девятку ворот Эмилиано Мартинеса и сделал счет 2:2.

После забитого мяча Кабрал побежал на трибуны, где к нему спустилась девушка Джейли. Они обнялись, после чего футболист вернулся на поле. Однако главный арбитр встречи Дрю Фишер не стал наказывать игрока желтой карточкой за это действие.

Матч Аргентина — Кабо-Верде проходит на арене «Хард Рок Стэдиум» в Майами.

04 июл 01:00 Аргентина — Кабо Верде 2:2.

Аргентина — Кабо-Верде: онлайн-трансляция матча.