Кабрал после гола в ворота Аргентины убежал на трибуны праздновать забитый мяч со своей девушкой

После забитого мяча Кабрал побежал на трибуны, где к нему спустилась девушка Джейли. Они обнялись, после чего футболист вернулся на поле. Однако главный арбитр встречи Дрю Фишер не стал наказывать игрока желтой карточкой за это действие.