Кабрал после гола в ворота Аргентины убежал на трибуны праздновать забитый мяч со своей девушкой

Нападающий сборной Кабо-Верде Сидни Лопеш Кабрал на 103-й минуте сравнял счет в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026 против Аргентины.
23-летний африканец с левого угла штрафной площади аргентинцев пробил точно в дальнюю девятку ворот Эмилиано Мартинеса и сделал счет 2:2.
После забитого мяча Кабрал побежал на трибуны, где к нему спустилась девушка Джейли. Они обнялись, после чего футболист вернулся на поле. Однако главный арбитр встречи Дрю Фишер не стал наказывать игрока желтой карточкой за это действие.
Матч Аргентина — Кабо-Верде проходит на арене «Хард Рок Стэдиум» в Майами.
04 июл 01:00 Аргентина — Кабо Верде 2:2.
Аргентина — Кабо-Верде: онлайн-трансляция матча.