Колумбия — Гана: прямая трансляция, смотреть онлайн

Сборные Колумбии и Ганы встречаются в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу в ночь на субботу, 4 июля. Игра проходит на арене «Эрроухэд Стэдиум» в Канзас-Сити, стартовый свисток прозвучит в 4.30 по московскому времени.
В прямом эфире встречу показывают каналы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и «Матч! Футбол 1» и сайт matchtv.ru, а вместе с ними — онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира.
Следить за ключевыми событиями и результатом игры Колумбия — Гана можно в матч-центре на нашем сайте.
04 июл 04:30 Колумбия — Гана _:_
Колумбия заняла первое место в группе К с семью очками, Гана — третье место в группе L с тремя очками.
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