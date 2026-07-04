Колумбия — Гана: прямая трансляция, смотреть онлайн

Сборные Колумбии и Ганы встречаются в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу в ночь на субботу, 4 июля. Игра проходит на арене «Эрроухэд Стэдиум» в Канзас-Сити, стартовый свисток прозвучит в 4.30 по московскому времени.