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Аргентина сыграет с Египтом в матче ⅛ финала чемпионата мира-2026

В субботу, 4 июля, Аргентина переиграла Кабо-Верде (3:2 д.в.) и вышла в ⅛ финала чемпионата мира-2026, где встретится с Египтом.

Источник: Спорт-Экспресс

В субботу, 4 июля, Аргентина переиграла Кабо-Верде (3:2 д.в.) и вышла в ⅛ финала чемпионата мира-2026, где встретится с Египтом. Матч состоится во вторник, 7 июля, и начнется в 19:00 по московскому времени.

Таким образом, известны уже 7 из 8 пар ⅛ финала ЧМ-2026: Франция — Парагвай, Канада — Марокко, Португалия — Испания, США — Бельгия, Бразилия — Норвегия, Мексика — Англия, Аргентина — Египет.

Первый матч второго раунда плей-офф состоится 4 июля. Финал турнира, который проходит в Канаде, США и Мексике, запланирован на 19 июля.

04 июл 01:00 Аргентина — Кабо-Верде 3:2.

Кабо-Верде — команда-восторг! «Акулы» едва не загрызли Аргентину. Чемпионов вытащили Месси и Лисандро Мартинес.