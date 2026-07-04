Аргентина сыграет с Египтом в матче ⅛ финала чемпионата мира-2026

В субботу, 4 июля, Аргентина переиграла Кабо-Верде (3:2 д.в.) и вышла в ⅛ финала чемпионата мира-2026, где встретится с Египтом. Матч состоится во вторник, 7 июля, и начнется в 19:00 по московскому времени.