Колумбия — Гана: нападающий «Краснодара» Кордоба получил травму и был заменен на 8-й минуте

Сборная Колумбии была вынуждена сделать замену в начале матча 1/16 финала чемпионата мира-2026 против Ганы.
Колумбийский нападающий «Краснодара» Джон Кордоба на 7-й минуте оказался на газоне, держась за ногу. После оказания медицинской помощи игрока пришлось заменить. На поле появился Луис Суарес из «Спортинга».
Игра проходит на арене «Эрроухэд Стэдиум» в Канзас-Сити.
Колумбия заняла первое место в группе К с семью очками, Гана — третье место в группе L с тремя очками.
04 июл 04:30 Колумбия — Гана 0:0.