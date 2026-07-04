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Возинья после 1/16 финала ЧМ-2026 против Аргентины стал самым популярным вратарем в социальных сетях

Голкипер сборной Кабо-Верде Возинья после матча 1/16 финала чемпионата мира-2026 против Аргентины (2:3 д.в.) стал самым популярным вратарем в социальных сетях.

Источник: Спорт-Экспресс

Голкипер сборной Кабо-Верде Возинья после матча 1/16 финала чемпионата мира-2026 против Аргентины (2:3 д.в.) стал самым популярным вратарем в социальных сетях.

Число подписчиков 40-летнего африканца выросло до 18,8 миллиона. Он обошел вратаря сборной Бельгии и «Реала» Тибо Куртуа, у которого 18 миллионов подписчиков.

Перед турниров на Возинью были подписаны около 46 тысяч человек. Однако уже после первого матча группового турнира против Испании (0:0) число подписчиков выросло до 5 миллионов.

Возинья: жизнь и карьера вратаря Кабо-Верде.