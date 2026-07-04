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Бубишта похвалил сборную Кабо-Верде за игру на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Кабо-Верде Бубишта прокомментировал поражение от Аргентины (2:3 д.в.) в матче 1/16 финала чемпионата мира.

Источник: Спорт-Экспресс

Главный тренер сборной Кабо-Верде Бубишта прокомментировал поражение от Аргентины (2:3 д.в.) в матче 1/16 финала чемпионата мира.

«Мы достойно представили нашу страну. Дважды сыграли вничью с чемпионами мира, сегодня довели матч до дополнительного времени… Прежде всего я горжусь нашими игроками, которые достойно представили себя на чемпионате мира. Показали свою индивидуальность», — приводит официальный сайт ФИФА слова Бубишты.

В ⅛ финала чемпионата мира-2026 Аргентина сыграет против Египта. Матч пройдет 7 июля в Атланте и начнется в 19:00 по московскому времени.

04 июл 01:00 Аргентина — Кабо-Верде 3:2.

Кабо-Верде — команда-восторг! «Акулы» едва не загрызли Аргентину. Чемпионов вытащили Месси и Лисандро Мартинес.