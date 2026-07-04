Бубишта похвалил сборную Кабо-Верде за игру на ЧМ-2026

«Мы достойно представили нашу страну. Дважды сыграли вничью с чемпионами мира, сегодня довели матч до дополнительного времени… Прежде всего я горжусь нашими игроками, которые достойно представили себя на чемпионате мира. Показали свою индивидуальность», — приводит официальный сайт ФИФА слова Бубишты.