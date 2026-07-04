Скалони — о победе над Кабо-Верде: «Аргентинцам ничего не дается легко»

"Это был очень тяжелый матч, но всегда нужно сосредотачиваться на положительных моментах. Эта команда никогда не сдается. И я должен отдать должное нашему сопернику. Правда в том, что, когда говорят, что легких соперников не бывает, сегодня Кабо-Верде доказал, что это отличная команда.