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Скалони — о победе над Кабо-Верде: «Аргентинцам ничего не дается легко»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал победу над Кабо-Верде (3:2 д.в) в 1/16 финала чемпионата мира.

Источник: Спорт-Экспресс

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал победу над Кабо-Верде (3:2 д.в) в 1/16 финала чемпионата мира.

"Это был очень тяжелый матч, но всегда нужно сосредотачиваться на положительных моментах. Эта команда никогда не сдается. И я должен отдать должное нашему сопернику. Правда в том, что, когда говорят, что легких соперников не бывает, сегодня Кабо-Верде доказал, что это отличная команда.

Я отмечу вклад каждого из наших игроков. Правда в том, что все закончили матч очень уставшими, потому что отдали все силы. Это Аргентина — если этого не понимаешь… это сложно… Мы, аргентинцы, понимаем это, потому что нам ничего не дается легко", — приводит официальный сайт ФИФА слова Скалони.

В ⅛ финала чемпионата мира-2026 Аргентина сыграет против Египта. Матч пройдет 7 июля в Атланте и начнется в 19:00 по московскому времени.

04 июл 01:00 Аргентина — Кабо-Верде 3:2.

Кабо-Верде — команда-восторг! «Акулы» едва не загрызли Аргентину. Чемпионов вытащили Месси и Лисандро Мартинес.