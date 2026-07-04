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18-летний Херрингтон объяснил, почему пошел бить в серии пенальти против Египта

Защитник сборной Австралии Лукас Херрингтон прокомментировал свой промах в серии пенальти в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026 против Египта (1:1, пен. — 2:4).

Источник: Спорт-Экспресс

Защитник сборной Австралии Лукас Херрингтон прокомментировал свой промах в серии пенальти в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026 против Египта (1:1, пен. — 2:4). После удара 18-летнего австралийца мяч попал в перекладину.

«Мы тренировали пенальти в течение недели, и я забивал. Тренерский штаб доверял мне, я был уверен в себе, когда шел к точке, и знал, куда хочу направить мяч, но, к сожалению, промахнулся — это часть футбола. Очевидно, это поражение разбивает сердце после стольких усилий. Хотели пройти дальше, но таков футбол», — приводит FOX Sports слова Херрингтона.

В ⅛ финала чемпионата мира-2026 Египет сыграет против Аргентины. Матч пройдет 7 июля в Атланте и начнется в 19:00 по московскому времени.

03 июл 21:00 Австралия — Египет 1:1.

«Паненка» Салаха и второй автогол Хани. Сборная Египта с трудом прошла Австралию в 1/16 финала ЧМ.