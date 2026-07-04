Хассан: Это невероятное чувство: ты сделал счастливыми 120 миллионов жителей Египта"

"Это невероятное чувство, потому что ты понимаешь: ты сделал счастливыми 120 миллионов жителей Египта. Ты знаешь, что празднования пройдут по всей стране. Осознание того, что ты подарил радость стольким людям, делает счастливым и тебя самого. Это идеальный день. Мы очень счастливы, уже с нетерпением ждем празднования в раздевалке. Потом, думаю, у нашего отеля нас будут ждать множество египетских болельщиков. Сегодня день для праздника.