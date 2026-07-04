Салах — о победе Египта над Австралией в 1/16 финала ЧМ-2026: «Я счастлив, что мы вошли в историю»

«Это история. Я сказал парням перед игрой: это самая большая сцена, на которой вы можете играть. Наслаждайтесь этим и не позволяйте давлению сломить вас. Я рад, что нам удалось победить, не повезло сопернику. Я счастлив, что мы вошли в историю сегодня», — цитирует Салаха ВВС.