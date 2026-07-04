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Стали известны все пары ⅛ финала чемпионата мира-2026

В субботу, 4 июля, состоялись заключительные матчи 1/16 финала чемпионата мира-2026.

Источник: Спорт-Экспресс

В субботу, 4 июля, состоялись заключительные матчи 1/16 финала чемпионата мира-2026. Таким образом, определились все пары второго раунда плей-офф.

⅛ финала ЧМ-2026.

4 июля, 20:00 по московскому времени (Хьюстон): Канада — Марокко.

5 июля, 00:00 (Филадельфия): Парагвай — Франция.

5 июля, 23:00 (Ист-Ратерфорд): Бразилия — Норвегия.

6 июля, 03:00 (Мехико): Мексика — Англия.

6 июля, 22:00 (Арлингтон): Португалия — Испания.

7 июля, 03:00 (Сиэтл): США — Бельгия.

7 июля, 19:00 (Атланта): Аргентина — Египет.

7 июля, 23:00 (Ванкувер): Швейцария — Колумбия.

Финал ЧМ-2026, который проходит в Канаде, США и Мексике, запланирован на 19 июля.

Сетка плей-офф ЧМ-2026: кто с кем играет и на кого выходит (обновляется).